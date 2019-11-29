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Битрикс 24 - Корпоративный портал 20.0.0

Автор: raz0r 2019-11-29 Web / Различные CMS
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Скачать бесплатно Битрикс 24 - Корпоративный портал 20.0.0.

Битрикс 24 - Корпоративный портал 20.0.0


1С-Битрикс24 - Корпоративный портал - система управления внутренним информационным ресурсом компании для коллективной работы над задачами, проектами и документами, для эффективных внутренних коммуникаций.

Версия: 20.0.0 (Исходники)

 Старые версии Битрикс 24


Битрикс 24 - Корпоративный портал 20.0.0
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Теги: bitrix nulled, bitrix corporate, битрикс корпоративный портал
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#1petr

  • 12 июня 2018 13:10
  • Регистрация: 14.10.2010
  • Был(а) онлайн: 22.11.2022
  • Комментариев: 7
  • +14
Если поймают без лицензии ? Пистона зарядят ? С битрикс страшно связываться...

#2Chub

  • 12 июня 2018 17:39
  • Регистрация: 24.05.2018
  • Был(а) онлайн: 15.05.2023
  • Комментариев: 4
  • -1
petr,
Лишний раз с Битриксом связываться не надо.

#3Kuruan

  • 19 июля 2018 21:40
  • Регистрация: 19.07.2018
  • Был(а) онлайн: 1.10.2018
  • Комментариев: 1
  • -8
Это не корпоративный портал!!!
Это Управление сайтом - ШЛАК.

#4raz0r

  • 20 июля 2018 09:53
  • Регистрация: 5.07.2009
  • Был(а) онлайн: 17.06.2023
  • Комментариев: 1 782
  • +4
Kuruan,
так корпоративный, просто новая ссылка была неправильная, обновил.

--------------------
Тех. поддержку по материалам я НЕ ОКАЗЫВАЮ (даже платно).

#5MasterJah

  • 20 июля 2018 14:43
  • Регистрация: 27.05.2018
  • Был(а) онлайн: 18.04.2023
  • Комментариев: 5
  • -3
Может кто знает, реально ли к null версии прикрутить открытые линии? Вк например

#6Dark Angell

  • 20 июля 2018 14:47
  • Регистрация: 9.10.2009
  • Был(а) онлайн: 17.06.2023
  • Комментариев: 308
  • +1
MasterJah,
все реально сделать, но корпоративный портал лучше держать внутри корпоративной сети с запретом на выход в интернет.

#7MasterJah

  • 20 июля 2018 14:53
  • Регистрация: 27.05.2018
  • Был(а) онлайн: 18.04.2023
  • Комментариев: 5
  • -4
Dark Angell,
Подскажите куда копать? Пытался подключить, пишет "Произошла ошибка на сервере" и не показывает кнопку для логина ВК.
И второй вопрос, можно как нибудь подключить sip-телефон? Именно сам аппарат. Как подцепить АТС на астериске я нашёл, может кому то ещё пригодится https://habr.com/post/349316/

#8Dark Angell

  • 20 июля 2018 15:38
  • Регистрация: 9.10.2009
  • Был(а) онлайн: 17.06.2023
  • Комментариев: 308
  • +1
MasterJah,
Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

на офсайте поддержки полазил, тоже советую, много полезного можно почерпнуть)

#9swow73

  • 4 августа 2018 17:53
  • Регистрация: 30.06.2011
  • Был(а) онлайн: 28.03.2023
  • Комментариев: 33
  • -2
Обновите линк, пожалуйста!

#10raz0r

  • 4 августа 2018 18:20
  • Регистрация: 5.07.2009
  • Был(а) онлайн: 17.06.2023
  • Комментариев: 1 782
  • +4
swow73,
обновлено

--------------------
Тех. поддержку по материалам я НЕ ОКАЗЫВАЮ (даже платно).

#11spanraj1

  • 9 августа 2018 12:22
  • Регистрация: 8.08.2018
  • Был(а) онлайн: 2.06.2022
  • Комментариев: 1
  • -8
download are not working

#12weeklyindia

  • 10 августа 2018 13:49
  • Регистрация: 10.08.2018
  • Был(а) онлайн: 14.02.2019
  • Комментариев: 1
  • 0
Thanks for the script. I am looking for this so long.

#13adm-tiger

  • 10 августа 2018 17:09
  • Регистрация: 23.05.2018
  • Был(а) онлайн: 16.09.2020
  • Комментариев: 1
  • 0
а это нулед версия?

#14maerty

  • 11 августа 2018 13:41
  • Регистрация: 11.08.2018
  • Был(а) онлайн: 26.05.2020
  • Комментариев: 4
  • -1
Thanks for the script. I am looking for this so long.

#15marcus2018

  • 12 августа 2018 07:28
  • Регистрация: 12.08.2018
  • Был(а) онлайн: 27.04.2023
  • Комментариев: 1
  • -2
чем 18 версия отличается от 17.5?

и как данная коробочка - без вирусов?

#16serjj_777

  • 19 августа 2018 23:38
  • Регистрация: 19.08.2018
  • Был(а) онлайн: 7.04.2023
  • Комментариев: 1
  • -2
Если это nulled, его можно как-то обновлять при выходе следующих версий, тоже nulled?

#17lomik1

  • 21 августа 2018 18:15
  • Регистрация: 23.07.2018
  • Был(а) онлайн: 4.06.2023
  • Комментариев: 1
  • -2
Советую битрикс и битрикс 24 на разных хостингах

#18100nn

  • 29 августа 2018 12:17
  • Регистрация: 29.08.2018
  • Был(а) онлайн: 27.09.2018
  • Комментариев: 1
  • -2
Это, Битрикс 24 нулед версия?

#19kamladzeao

  • 31 августа 2018 10:56
  • Регистрация: 21.07.2018
  • Был(а) онлайн: 15.06.2023
  • Комментариев: 1
  • +3
А где-нибудь кто-нибудь Энтерпрайз видел? Хотя и за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!

#20elected

  • 1 сентября 2018 00:29
  • Регистрация: 1.09.2018
  • Был(а) онлайн: 1.09.2018
  • Комментариев: 1
  • -1
А существующую можно обновить?

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